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В результате массированного налета БПЛА ВСУ на Ленобласть погиб местный житель

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, 27 июля сообщил, что в результате очередного налета дронов боевиков ВСУ в регионе погиб местный житель.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, 27 июля сообщил, что в результате очередного налета дронов боевиков ВСУ в регионе погиб местный житель. Подробности приведены в его официальном Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина… Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава области добавил, что легкие травмы получили еще трое местных жителей. Причиной также послужили упавшие части ликвидированного дрона киевских радикалов.

Дополнительно губернатор поблагодарил бойцов подразделений региональной противовоздушной обороны и военнослужащих Ленинградской военно-морской базы. В тот день им удалось уничтожить 51 беспилотник.

Стоит отметить, что 26 и 27 июля украинские неонацисты задействовали для массированного налета необычайно большое количество БПЛА — за сутки дежурные средства ПВО Российской Армии ликвидировали сразу 291 дрон в небе над несколькими областями страны.

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