ЕС откажется от нефти и газа из РФ ради милости США

Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен после встречи с хозяином Белого дома в Шотландии.
Еще одним условием для снисхождения Штатов, отметил она, станет полный отказ от российских нефти и газа. Также это коснется и ядерного топлива из РФ.
«Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти», — озвучила фон дер Ляйен.
Еврочиновница подтвердила, что некоторые страны ЕС все еще закупают нефть и газ из России по якобы серым схемам. И добавила, что Евросоюз больше не хочет российские ресурсы, так как американские лучше.
Она также отметила, что договоренности достигнуты на ближайшие три года — до конца президентского срока Трампа. За этот период должно быть потрачено на закупки у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. Фон дер Ляйен упомянула и о соглашении об инвестициях ЕС в американские дата-центры. Однако про закупки оружия для Украины у американцев она не сказала ни слова.