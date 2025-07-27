Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС откажется от нефти и газа из РФ ради милости США

Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%

Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен после встречи с хозяином Белого дома в Шотландии.

Еще одним условием для снисхождения Штатов, отметил она, станет полный отказ от российских нефти и газа. Также это коснется и ядерного топлива из РФ.

«Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти», — озвучила фон дер Ляйен.

Еврочиновница подтвердила, что некоторые страны ЕС все еще закупают нефть и газ из России по якобы серым схемам. И добавила, что Евросоюз больше не хочет российские ресурсы, так как американские лучше.

Она также отметила, что договоренности достигнуты на ближайшие три года — до конца президентского срока Трампа. За этот период должно быть потрачено на закупки у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. Фон дер Ляйен упомянула и о соглашении об инвестициях ЕС в американские дата-центры. Однако про закупки оружия для Украины у американцев она не сказала ни слова.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше