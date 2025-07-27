ЕС откажется от нефти и газа из РФ ради милости США

Она также отметила, что договоренности достигнуты на ближайшие три года — до конца президентского срока Трампа. За этот период должно быть потрачено на закупки у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов. Фон дер Ляйен упомянула и о соглашении об инвестициях ЕС в американские дата-центры. Однако про закупки оружия для Украины у американцев она не сказала ни слова.