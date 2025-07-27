Турция представила систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер

На международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле турецкий производитель вооружений Roketsan продемонстрировал инновационную систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер, сообщает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция компании была организована на территории аэропорта имени Ататюрка. В стандартном контейнере длиной шесть или двенадцать метров размещается пусковая установка для шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca с дальностью полета до 300 километров. Внутри также находится командный пункт для управления запуском.
Такое маскировочное решение затрудняет обнаружение пусковой установки среди других грузовых контейнеров, что позволяет провести внезапную атаку.
До этого сообщалось, что Турция разрабатывает баллистическую ракету с дальностью до 1000 км.