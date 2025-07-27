Турция представила систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер

Экспозиция компании была организована на территории аэропорта имени Ататюрка. В стандартном контейнере длиной шесть или двенадцать метров размещается пусковая установка для шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca с дальностью полета до 300 километров. Внутри также находится командный пункт для управления запуском.