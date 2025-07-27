Это был не Трамп: стало известно, кто заставил Зеленского переодеться

Дизайнер Артур Гор в интервью украинскому «Телеграф» рассказал, что переодеться нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского заставила именно его жена Елена, а не лидер США Дональд Трамп, как считали многие. Якобы она заявила, что они очень контрастируют друг с другом во время мероприятий: он приходит в одежде военного стиля, а она в официальных нарядах.
«Первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле», — цитирует его слова издание.
Дизайнер подчеркнул, что самым сложным в работе с Зеленским было получить его согласие на обновление гардероба, однако добиться этого удалось.
Как KP.RU писал ранее, в июне Зеленский впервые за годы надел костюм на официальную встречу с королем Великобритании Карлом III, но забыл его погладить. Однако многие отметили, что хотя бы такая смена имиджа у Зеленского — это уже успех.
А вот в мае пользователей Сети очень рассмешили брюки «главы Украины», которые он надел как будто задом наперед на одно из политических мероприятий. Конечно же, не обошлось без фото, которые быстро разлетелись в интернете.