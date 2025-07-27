Это был не Трамп: стало известно, кто заставил Зеленского переодеться

Дизайнер Артур Гор в интервью украинскому «Телеграф» рассказал, что переодеться нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского заставила именно его жена Елена, а не лидер США Дональд Трамп, как считали многие. Якобы она заявила, что они очень контрастируют друг с другом во время мероприятий: он приходит в одежде военного стиля, а она в официальных нарядах.