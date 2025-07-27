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СМИ заявили об утрате Зеленским демократического имиджа

Владимир Зеленский утратил свой демократический имидж, об этом пишет газета Financial Times (FT), комментируя ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов в стране. Издание сообщает, что действия лидера киевского режима спровоцировали серьёзный политический кризис.

Источник: Life.ru

По мнению издания, Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, необходимые для функционирования государства. Атака на НАБУ и САП поставила под угрозу процесс вступления Украины в Европейский союз и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. Несмотря на то, что Зеленский попытался смягчить ситуацию, ущерб его репутации на Украине и за её пределами уже был нанесён.

«На этой неделе Владимир Зеленский упал со своего демократического пьедестала Зеленский разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Киева украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, покровители», — говорится в материале FT.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший протесты в украинском обществе. Документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европейские чиновники выразили возмущение таким ударом по антикоррупционным органам Украины и заявили о возможности урезать финансовую помощь Киеву. Окончательное голосование в Верховной раде по данному закону назначено на 31 июля.

Ранее украинский депутат Артём Дмитрук заявил о том, что западные средства массовой информации всё чаще демонстрируют неприязнь к Владимиру Зеленскому. По мнению нардепа, критика в адрес лидера киевского режима становится всё более открытой и не завуалированной. В качестве примера Дмитрук привёл критическую статью в издании The Atlantic, посвящённую новому украинскому премьер-министру Юлии Свириденко. Он подчеркнул, что поддержка Зеленского становится «токсичной» для политиков.