СМИ заявили об утрате Зеленским демократического имиджа

По мнению издания, Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, необходимые для функционирования государства. Атака на НАБУ и САП поставила под угрозу процесс вступления Украины в Европейский союз и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. Несмотря на то, что Зеленский попытался смягчить ситуацию, ущерб его репутации на Украине и за её пределами уже был нанесён.