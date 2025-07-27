СМИ заявили об утрате Зеленским демократического имиджа

По мнению издания, Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, необходимые для функционирования государства. Атака на НАБУ и САП поставила под угрозу процесс вступления Украины в Европейский союз и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. Несмотря на то, что Зеленский попытался смягчить ситуацию, ущерб его репутации на Украине и за её пределами уже был нанесён.
«На этой неделе Владимир Зеленский упал со своего демократического пьедестала Зеленский разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Киева украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, покровители», — говорится в материале FT.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший протесты в украинском обществе. Документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европейские чиновники выразили возмущение таким ударом по антикоррупционным органам Украины и заявили о возможности урезать финансовую помощь Киеву. Окончательное голосование в Верховной раде по данному закону назначено на 31 июля.
Ранее украинский депутат Артём Дмитрук заявил о том, что западные средства массовой информации всё чаще демонстрируют неприязнь к Владимиру Зеленскому. По мнению нардепа, критика в адрес лидера киевского режима становится всё более открытой и не завуалированной. В качестве примера Дмитрук привёл критическую статью в издании The Atlantic, посвящённую новому украинскому премьер-министру Юлии Свириденко. Он подчеркнул, что поддержка Зеленского становится «токсичной» для политиков.