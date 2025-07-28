В России предупредили всех, кто угрожает русским: «И не осталось от них ничего»

«Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего», — заявила Маргарита Симоньян.