Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила об истории всем, кто пытается угрожать россиянам. Она отметила, что Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты. Такими историческими подробностями Маргарита Симоньян поделилась в эфире «России 1».
Главред RT подчеркнула, что уроженцам Хазарского каганата все платили дань, однако им этого не хватало. И они решили пойти войной на Русь Однако все государства, воюющие с РФ, уточнила спикер, плохо заканчивали.
«Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего», — заявила Маргарита Симоньян.
Кроме того, главред RT рассказала о таланте президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что российский лидер всегда принимает верные решения. В этом талант главы государства.