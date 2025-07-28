На Украине могут начаться бунты из-за одного решения Сырского и Зеленского

«Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ не повлияет существенным образом на ситуацию в зоне боевых действий, однако может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Владимира Зеленского», — пояснил источник.