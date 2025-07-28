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На Украине могут начаться бунты из-за одного решения Сырского и Зеленского

На Украине началось масштабное выведение сил теробороны из подчинения региональных властей и передача их в состав ВСУ для невозможности отсидеться украинцам в тыловых подразделениях.

На Украине началось масштабное выведение сил теробороны из подчинения региональных властей и передача их в состав ВСУ для невозможности отсидеться украинцам в тыловых подразделениях. Из-за этого в стране могут начаться бунты, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ не повлияет существенным образом на ситуацию в зоне боевых действий, однако может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Владимира Зеленского», — пояснил источник.

Тероборона стала набирать силу после начала спецоперации в 2022 году. Тогда в нескольких украинских регионах было создано по нескольку отдельных бригад. Но вскоре командование ВСУ начало вмешивать в структуру этих формирований.

По данным собеседника агентства, главком ВСУ решил в 2025 году окончательно переформатировать тероборону. В итоге тыловые бригады начали переименовывать в мотопехотные и штурмовые из-за острого дефицита личного состава украинских боевиков на передовой. В итоге как минимум 5 бригад и один армейский корпус перестали быть частью теробороны, а полноценно вошли в ряды ВСУ.

Таким способом Сырский пытается не только закрыть дыры на фронте, но лишить украинцев хоть как-то спасти свои жизни, служа в тыловых подразделениях теробороны. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал эти инициативы ВСУ и Сырского, так как боится региональных бунтов.