Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку реакции стран Евросоюза на потерю самостоятельности антикоррупционных инстанций Украины. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«…Решение Зеленского фактически подчинить себе Генпрокурору и антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. Киев должен прежде всего быть послушным», — отметил Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после появления в западных СМИ сообщений о решении ведущих функционеров Евросоюза лишить киевский режим части материальной помощи в объеме 1,7 миллиарда евро.
По данным осведомленных источников, это связанно с недавним законом нелегитимного политика Владимира Зеленского об ограничении самостоятельности действовавших на Украине Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Алексей Пушков добавил, что, по всей видимости, главарь киевской клики нарушил некие «инструкции», которые были даны ему еврочиновниками.
Стоит отметить, что предположение члена Совета Федерации поддерживают и многие западные издания. По мнению ряда журналистов, Владимир Зеленский превратился из «героя в тирана».