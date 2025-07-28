Пушков рассказал о готовящемся ЕС «возмездии» Зеленскому за скандал с НАБУ и САП

«…Решение Зеленского фактически подчинить себе Генпрокурору и антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. Киев должен прежде всего быть послушным», — отметил Алексей Пушков.