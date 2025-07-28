Трамп вынудил ЕС заменить нефть и газ из России на американское топливо

«Мы заменим российские нефть и газ значительными объёмами американской нефти и ядерного топлива», — заявила она в ходе трансляции в соцсети X.
По словам фон дер Ляйен, в ЕС всё ещё поступает «слишком много» российских углеводородов. Европа намерена полностью прекратить эти поставки. Стороны согласовали закупку сжиженного природного газа и другого топлива у США на сумму $750 миллиардов в течение трёх лет. ЕК планирует исключить российские энергетические ресурсы к 2027 году.
Ранее Трамп сообщил о достижении соглашения по торговой сделке между США и Евросоюзом. ЕС также согласился на закупку энергоресурсов на $750 миллиардов и на инвестиции в американскую экономику на сумму $600 миллиардов.