Трамп вынудил ЕС заменить нефть и газ из России на американское топливо

Евросоюз откажется от части нефти и газа из России ради закупки топлива из США. Такое решение приняли по итогу сделки между ЕС и Штатами. Взамен пошлины на американские энергетические ресурсы снижаются с 30% до 15%. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встреч с главой Белого дома Дональдом Трампом в Шотландии.