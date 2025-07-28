Удары нанесены по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области

«Хорошо прилетело в Полтавскую область — Нежин, Лубны, Миргород. Повреждены аэродромы, сосредоточения техники, а в Лубнах, по словам очевидцев, удар пришёлся по казармам. В Сумской области также серьёзно пострадали объекты, включая Конотоп», — рассказал Лебедев.