Welt: Австрия допустила возможность вступления в НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна может вступить в НАТО, отказавшись от своего нейтралитета. Она подчеркнула необходимость соответствующего обсуждения в австрийском обществе. Российские эксперты считают, что вступление в альянс было бы крайне нелогичным, но вероятность, что Вена пойдет по стопам Хельсинки и Стокгольма, весьма высока.