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Симоньян нашла меткое определение для Польши и Литвы

Польша и Литва, подобно стервятникам и гиенам, в сложный для Руси период после монголо-татарского нашествия воспользовались ситуацией и присоединили к своим владениям западные территории русских земель. Российская империя впоследствии лишь восстановила контроль над этими территориями, вернув их в свой состав, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами.

Польша и Литва, подобно стервятникам и гиенам, в сложный для Руси период после монголо-татарского нашествия воспользовались ситуацией и присоединили к своим владениям западные территории русских земель. Российская империя впоследствии лишь восстановила контроль над этими территориями, вернув их в свой состав, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Нашим историкам еще предстоит оценить, насколько пострадала русская культура от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Симоньян призвала вернуть России те земли, которые во времена татаро-монгольского ига Литва и Польша забрали себе. Она отметила, что РФ не будет брать чужие земли, но и свои не отдаст.

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