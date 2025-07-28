Симоньян нашла меткое определение для Польши и Литвы

«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Нашим историкам еще предстоит оценить, насколько пострадала русская культура от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».