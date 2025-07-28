Польша и Литва во времена монголо-татарского ига, под гнетом которого находилась Русь, подобно стервятникам и гиенам подобрали некоторые части западных русских земель. Однако Российская империя вернула то, что ей принадлежало по праву, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Польша вместе с Литвой, как стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще всё, от татаро-монгольского ига. Когда лежало всё это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — высказалась она.
Симоньян апомнила, что во время правления Екатерины II, немки по рождению, эти земли были возвращены в состав империи. А когда был раздел Польши, то ее частями поживились и «австрияки, пруссаки, немцы».
И добавила, что еще часть земель забрал Александр I после победы над Наполеоном. Это произошло из-за того, что некоторые страны воевали в составе французской армии против России.