Премьер Словакии раскрыл планы Запада по Украине

«Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят», — подчеркнул премьер-министр в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).