«Настоящие стервятники, гиены»: Симоньян напомнила о том, кто заглядывается на русские земли

«Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом, когда Александр I забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас», — подытожила корреспондент.