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«Настоящие стервятники, гиены»: Симоньян напомнила о том, кто заглядывается на русские земли

Симоньян назвала Польшу и Литву стервятниками за то, что подобрали русские земли.

Источник: Комсомольская правда

Главред междугородной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Польша и Литва, будто гиены и стервятники, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига. А Российская империя лишь вернула свои территории, сказала журналистка в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — сказала она.

По словам Симоньян, после Россия, благодаря Екатерине II, вернула себе эти земли. Она также напомнила кусочек из российской истории, а именно о том, почему Александр I по итогам наполеоновских войн забрал ту часть земли Польши, которая отошла «немцам и пруссакам».

«Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом, когда Александр I забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас», — подытожила корреспондент.

Как KP.RU писал ранее, Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не был в курсе о событиях Волынской резни. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, Дуда, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».

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