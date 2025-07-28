Главред междугородной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Польша и Литва, будто гиены и стервятники, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига. А Российская империя лишь вернула свои территории, сказала журналистка в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — сказала она.
По словам Симоньян, после Россия, благодаря Екатерине II, вернула себе эти земли. Она также напомнила кусочек из российской истории, а именно о том, почему Александр I по итогам наполеоновских войн забрал ту часть земли Польши, которая отошла «немцам и пруссакам».
«Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом, когда Александр I забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас», — подытожила корреспондент.
Как KP.RU писал ранее, Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не был в курсе о событиях Волынской резни. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, Дуда, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».