В Белоруссии заявили, что Лукашенко приглашают страны половины мира

Ранее сообщалось, что Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для 273 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что за пять лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений. Рестрикции были введены в 2020 году и включают чиновников, сотрудников органов безопасности и судей. Лукашенко в ответ высмеял санкции с запретом на въезд в Эстонию, заявив, что никогда не бывал в этой стране.