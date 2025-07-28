В Белоруссии заявили, что Лукашенко приглашают страны половины мира

«Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнёрами. Но, поверьте, приглашений очень много. Это и страны Африки, и Латинской Америки, и страны Азии. К примеру, последний визит в Лаос. И там президента ждут. И к нам тоже хотят ехать. Есть приглашения больше полмира, наверное, посетить», — заявил Рыженков.
По его словам, Минск исходит из того, где такие визиты будут наиболее перспективными для развития отношений.
Ранее сообщалось, что Эстония ввела бессрочный запрет на въезд для 273 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что за пять лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений. Рестрикции были введены в 2020 году и включают чиновников, сотрудников органов безопасности и судей. Лукашенко в ответ высмеял санкции с запретом на въезд в Эстонию, заявив, что никогда не бывал в этой стране.