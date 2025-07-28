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«Русофобские выходки»: дипломаты осудили сожжение Государственного флага РФ в Грузии

Сотрудники представляющей российские интересы Секции в составе Посольства Швейцарии в Грузии осудили провокационный акт сожжения Государственного флага России, который произошел в Тбилиси 27 июля.

Сотрудники представляющей российские интересы Секции в составе Посольства Швейцарии в Грузии осудили провокационный акт сожжения Государственного флага России, который произошел в Тбилиси 27 июля. Соответствующую публикацию они сделали в официальном Telegram-канале.

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц… Ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры», — подчеркнули дипломаты.

Они добавили, что оскорбительная провокация была направлена исключительно в отношении спортсменов из России, несмотря на их выступление на Чемпионате мира по фехтованию в качестве нейтральных участников.

Представители Секции РФ при дипмиссии Швейцарской Конфедерации призвали грузинских правоохранителей пресечь проявления дискриминации.

Стоит отметить, что это не единственная русофобская выходка, произошедшая в Тбилиси 27 июля. Ранее неопознанные злоумышленники произвели детонацию пиротехники под окнами гостиницы, где ночевали отечественные фехтовальщики.