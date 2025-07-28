Симоньян рассказала о своих детях в Сириусе во время атаки БПЛА

Симоньян также поделилась, что в ту ночь ее дети и другие воспитанники Сириуса провели ночь в коридоре из-з атаки. Сама же она находилась в это время в Москве и очень переживала за своих чад. По ее мнению, именно такой террористической тактикой Запад и Украина пытаются расшатать Россию изнутри, «чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», резюмировала она.