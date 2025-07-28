Западные кураторы киевского режима руками Украины пытаются устроить в России бунт, участниками которого, по их задумке, должны стать нейтрально относящиеся к СВО россияне. Они надеются расшатать нашу страну изнутри, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Сейчас Украина и все они пытаются устроить бунт у нас. Они пытаются сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди, расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — отметила она.
В качестве одного из примеров такой попытки Симоньян привела недавнюю атаку укронацистских БПЛА на Сочи и Сириус. Она призналась, что во время налета в Сириусе были и ее дети. Она поразилась циничностью киевского режима, который атакует абсолютно гражданские, и даже детские объекты.
Симоньян также поделилась, что в ту ночь ее дети и другие воспитанники Сириуса провели ночь в коридоре из-з атаки. Сама же она находилась в это время в Москве и очень переживала за своих чад. По ее мнению, именно такой террористической тактикой Запад и Украина пытаются расшатать Россию изнутри, «чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», резюмировала она.
Ранее «МК» писал, что в Госдуме заявили, что ВСУ атакуют Сириус, поскольку там учатся талантливые дети со всей России. Они бьют по генофонду нашей страны.