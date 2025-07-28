На Украине ликвидируют тероборону: что задумал главком Сырский

«Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Зеленского», — сказали там.