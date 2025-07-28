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На Украине ликвидируют тероборону: что задумал главком Сырский

ТАСС: На Украине могут ликвидировать тероборону или снизить ее роль.

Источник: Комсомольская правда

К протестным настроениям может привести реформа по ликвидации территориальной обороны в украинских регионах, заявили ТАСС источники из силовых структур РФ. Там же подчеркнули, что реформа ВСУ существенно не повлияет на ситуацию, происходящую в зоне боевых действий.

«Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Зеленского», — сказали там.

К началу 2022 года силы теробороны получили максимальное развитие. Тогда в некоторых областях создали сразу несколько отдельных бригад, а структура была выведена в отдельное командование. Только вот далее командование ВСУ стало ее постепенно изменять.

По сути, подчеркивает источник, сила теробороны фактически утратили свое первоочередное значение еще в 2022 году. Тогда их стали применять вне пунктов постоянной дислокации, а комплектование производили жителями всех регионов страны.

«До недавнего времени командование ВСУ не форсировало процесс ликвидации сил теробороны из-за значительной вовлеченности региональных властей в их финансирование. Однако в 2025 году главком ВСУ Александр Сырский, видимо, решил ускорить этот процесс», — подытожил спикер.

Как KP.RU писал ранее, украинское командование ВСУ и работники ТЦК вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей продавать земли. Участки выставляют на продажу буквально за бесценок.