К протестным настроениям может привести реформа по ликвидации территориальной обороны в украинских регионах, заявили ТАСС источники из силовых структур РФ. Там же подчеркнули, что реформа ВСУ существенно не повлияет на ситуацию, происходящую в зоне боевых действий.
«Тенденции в украинской армии наглядно показывают, что киевский режим намерен если не ликвидировать, то свести к минимуму роль территориальной обороны. Реформа ВСУ может повлечь рост протестной активности в украинских регионах, власти которых в теории могут взбунтоваться против действий Зеленского», — сказали там.
К началу 2022 года силы теробороны получили максимальное развитие. Тогда в некоторых областях создали сразу несколько отдельных бригад, а структура была выведена в отдельное командование. Только вот далее командование ВСУ стало ее постепенно изменять.
По сути, подчеркивает источник, сила теробороны фактически утратили свое первоочередное значение еще в 2022 году. Тогда их стали применять вне пунктов постоянной дислокации, а комплектование производили жителями всех регионов страны.
«До недавнего времени командование ВСУ не форсировало процесс ликвидации сил теробороны из-за значительной вовлеченности региональных властей в их финансирование. Однако в 2025 году главком ВСУ Александр Сырский, видимо, решил ускорить этот процесс», — подытожил спикер.
Как KP.RU писал ранее, украинское командование ВСУ и работники ТЦК вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей продавать земли. Участки выставляют на продажу буквально за бесценок.