Трамп обвинил ХАМАС в срыве переговоров о прекращении огня в Газе

Бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье возложил ответственность за срыв мирных переговоров по Газе на палестинскую группировку ХАМАС, обвинив её в недобросовестном поведении.
Он поддержал позицию своей администрации, заявив, что представители ХАМАС нарушили ход переговоров, сорвав обсуждение возможного прекращения огня на прошлой неделе.
Выступая перед журналистами во время визита в Шотландию, Трамп отметил, что переговоры сначала шли спокойно, но затем представители ХАМАС неожиданно изменили тон. Он раскритиковал группировку за использование заложников в качестве давления, подчеркнув, что отказ возвращать пленных используется как способ сохранить контроль. По его словам, ХАМАС понимает, что освобождение всех заложников поставит конец их влиянию.
Он добавил, что у него есть своё видение, как следовало бы поступить в этой ситуации, но предпочёл не озвучивать его публично, сочтя это неуместным.
Ранее в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС. Уточнялось, что стороны начали диалог при посредничестве Катара.