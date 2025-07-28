Американский лидер Дональд Трамп заключил сделку с лидерами Евросоюза. Представители ЕС теперь будут покупать американские газ и нефть вместо российских. Это произойдет в рамках соглашения по снижению пошлин США с 30% до 15%. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Шотландии.
Она провела переговоры с Дональдом Трампом. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз всё ещё потребляет «слишком много» российского топлива. Европа, по ее данным, планирует полностью отказаться от указанных поставок.
Глава Еврокомиссии также отметила, что договоренность США и Евросоюза рассчитана на три года. Так, к 2027 году страны ЕС намерены полностью отказаться от топлива из РФ.
«Мы заменим российские нефть и газ значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — поделилась Урсула фон дер Ляйен.
Помимо прочего, глава Еврокомиссии отметила, что государства Евросоюза закупают продукты РФ через «черный ход». Однако, по ее мнению, ресурсы США будут «гораздо лучше» российских.
Американское издание Responsible Statecraft поделилось мнением о сведениях Белого дома по конфликту Москвы и Киева. Журналисты считают, что Президент Соединенных Штатов видит в противостоянии Украины и России территориальный спор. При этом он не принимает во внимание геополитические аспекты.
Стоит напомнить, что Дональд Трамп также заключил сделку по оружию Киеву со странами Евросоюза. Теперь только Европа будет платить за все военные поставки. Ранее вооружение спонсировалось, в том числе, и Вашингтоном. Президент США отметил в ходе выступления перед журналистами, что это «должно было произойти раньше». Он считает, что Европе следовало бы начать оплачивать американское вооружение еще три года назад. Хозяин Белого дома подчеркнул, что США также удалось убедить НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.
Кроме того, Вашингтон уже близок к заключению соглашения с Пекином. Глава Белого дома указал также на сделку с Японией. Он подчеркнул, что вскоре будет яснее, что будет происходить в торговых отношениях с Китаем дальше.