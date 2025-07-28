Трамп заключил выгодную сделку с ЕС: теперь Европа будет платить за газ и нефть США

Стоит напомнить, что Дональд Трамп также заключил сделку по оружию Киеву со странами Евросоюза. Теперь только Европа будет платить за все военные поставки. Ранее вооружение спонсировалось, в том числе, и Вашингтоном. Президент США отметил в ходе выступления перед журналистами, что это «должно было произойти раньше». Он считает, что Европе следовало бы начать оплачивать американское вооружение еще три года назад. Хозяин Белого дома подчеркнул, что США также удалось убедить НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.