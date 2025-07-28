Польша признала отсутствие возможностей для обслуживания танков Abrams

Ранее сообщалось, что Канада выделит дополнительно 20 миллионов канадских долларов (около 14,6 миллионов долларов США) на техническое обслуживание танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти в ходе виртуального заседания контактной группы. Выделенные средства будут направлены на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2, расположенного в Польше. Оттава планирует начать отправку в хаб в Польше 50 бронированных машин в августе, завершив поставки до конца текущего года.