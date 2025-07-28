Польша признала отсутствие возможностей для обслуживания танков Abrams

Гошиньский отметил, что танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных предприятиях. По его словам, данный аспект не был учтён при принятии решения о приобретении этой техники.
«Танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных заводах. К сожалению, эти требования не учитывались при решении о закупке этих танков», — рассказал Гошиньский.
Он также добавил, что Варшава закупила несколько ремонтно-эвакуационных машин с аналогичными двигателями. В настоящее время ведётся подготовка к созданию авторизованного сервисного центра для этих двигателей на территории Польши, однако это представляет собой сложную и затратную задачу.
Ранее сообщалось, что Канада выделит дополнительно 20 миллионов канадских долларов (около 14,6 миллионов долларов США) на техническое обслуживание танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти в ходе виртуального заседания контактной группы. Выделенные средства будут направлены на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2, расположенного в Польше. Оттава планирует начать отправку в хаб в Польше 50 бронированных машин в августе, завершив поставки до конца текущего года.