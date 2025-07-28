В США имеются серьезные намерения лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти. Для этого будут утроены выборы, но не в его пользу, заявил содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — уверен парламентарий.
Одним из первых об отстранении Зеленского от власти заговорил американский журналист Сеймур Херш. Он отмечал, что вместо него может стать президентом экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что в США давно готовы планы по свержению Зеленского. По его мнению, в Вашингтоне не хотят с ним иметь дела. Эксперты считают, что отстранение главы киевского режима приведет к реальным результатам на переговорах.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет через личную встречу с президентом России Владимиром Путиным доказать свою легитимность.