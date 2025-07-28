Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что в США давно готовы планы по свержению Зеленского. По его мнению, в Вашингтоне не хотят с ним иметь дела. Эксперты считают, что отстранение главы киевского режима приведет к реальным результатам на переговорах.