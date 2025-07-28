Никто и не догадается, где пункт управления: в Турции замаскировали систему запуска ракет под обычный контейнер

Так, компания Roketsan показала разработку на выставочной площадке, а именно на территории аэропорта имени Ататюрка. Там же стало известно, что из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca. Их дальность насчитывает до 300 километров. Отмечается также, что в каждом из контейнеров расположен и пункт управления запуском военного орудия.