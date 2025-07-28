Никто и не догадается, где пункт управления: в Турции замаскировали систему запуска ракет под обычный контейнер

На международной оборонной выставке IDEF, которая проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля, турецкая военно-промышленная компания Roketsan представила систему запуска ракет. Как сообщает корреспондент РИА Новостей, она замаскирована под обычный грузовой контейнер.
На выставке IDEF по традиции представлен ряд новинок оборонной промышленности, заключено несколько сделок, в том числе и по поставкам турецких истребителей KAAN Индонезии. Отмечается, что в этом году в мероприятии приняли участие более 230 делегаций из более чем 100 стран мира.
Так, компания Roketsan показала разработку на выставочной площадке, а именно на территории аэропорта имени Ататюрка. Там же стало известно, что из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca. Их дальность насчитывает до 300 километров. Отмечается также, что в каждом из контейнеров расположен и пункт управления запуском военного орудия.
Разработчики уточнили во время демонстрации, что благодаря такому «камуфляжу» будет достаточно сложно вычислить, в каком именно из представленных грузовых контейнеров на самом деле может оказаться пункт запуска. Исходя из этого, атака на врага может оказаться абсолютно внезапной.
Отметим, что длина ракеты Kara Atmaca составляет шесть метров, а вес — 890 килограммов. Военное оружие способно сопротивляться помехам и предназначено для ударов по статичным целям, а устанавливается оно на тактические колесные транспортные средства.
Как KP.RU писал ранее, на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби представили российскую систему «Крона-Э», которая стала важным шагом в укреплении обороноспособности страны. Она создана на основе опыта, полученного в ходе конфликта на Украине, начавшегося в 2022 году.
Эта кризисная ситуация показала, как активно используются беспилотники, что изменило тем самым подходы к ведению боевых действий. Как пишет The National Interest, Россия разработала новые технологии для защиты от таких угроз.