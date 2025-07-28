Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили, что будут бить по кораблям всех компаний, которые работают с портами Израиля. Под удар попадут все суда в зоне досягаемости. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сариа.