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Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили, что будут бить по кораблям всех компаний, которые работают с портами Израиля. Под удар попадут все суда в зоне досягаемости. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооружённых сил Яхья Сариа.

Источник: Life.ru

Военные заявили, что такие меры предусмотрены для четвёртого этапа окружения противника, который начинает Йемен.

«Четвёртый этап предполагает нанесение ударов по всем судам, компании которых работают в портах оккупированной Палестины», — указано в заявлении.

Хуситы также добавили, что будут атаковать ракетами и беспилотниками все суда компаний-нарушителей, независимо от их пункта назначения.

Ранее йеменские мятежники нанесли удары по израильским городам с применением ракеты и беспилотников. Беспилотные летательные аппараты направили на три израильских города — Эйлат, Ашкелон и Хадеру.