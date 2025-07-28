Хуситы предупредили об атаке на все работающие с Израилем корабли

Военные заявили, что такие меры предусмотрены для четвёртого этапа окружения противника, который начинает Йемен.
«Четвёртый этап предполагает нанесение ударов по всем судам, компании которых работают в портах оккупированной Палестины», — указано в заявлении.
Хуситы также добавили, что будут атаковать ракетами и беспилотниками все суда компаний-нарушителей, независимо от их пункта назначения.
Ранее йеменские мятежники нанесли удары по израильским городам с применением ракеты и беспилотников. Беспилотные летательные аппараты направили на три израильских города — Эйлат, Ашкелон и Хадеру.