Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США якобы стремятся к отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. По его словам, Вашингтон намеренно ведёт политика к выборам, результат которых может быть для него неблагоприятным.
«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — написал Дубинский, комментируя текущие политические настроения в стране.
Ранее американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что на Украине готовится смена власти. По его информации, в ближайшие месяцы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сыграть ключевую роль в процессе отстранения Зеленского.
26 июля издание Berliner Zeitung писало, что Зеленский лишился поддержки даже у самых ярых сторонников Украины. Это связано с законом, касающимся Национального антикоррупционного бюро Украины.