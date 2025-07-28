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Дубинский: США ведут Зеленского к отстранению от власти

Вашингтон намеренно ведёт политика к президентским выборам.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США якобы стремятся к отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. По его словам, Вашингтон намеренно ведёт политика к выборам, результат которых может быть для него неблагоприятным.

«Очевидно, что у Зеленского есть только один путь, который ему прокладывают в Вашингтоне — это пойти на выборы, чтобы их проиграть», — написал Дубинский, комментируя текущие политические настроения в стране.

Ранее американский журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что на Украине готовится смена власти. По его информации, в ближайшие месяцы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сыграть ключевую роль в процессе отстранения Зеленского.

26 июля издание Berliner Zeitung писало, что Зеленский лишился поддержки даже у самых ярых сторонников Украины. Это связано с законом, касающимся Национального антикоррупционного бюро Украины.

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