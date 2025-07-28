Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США якобы стремятся к отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. По его словам, Вашингтон намеренно ведёт политика к выборам, результат которых может быть для него неблагоприятным.