Западные страны выразили глубокое разочарование во Владимире Зеленском в связи с его действиями, направленными против независимости антикоррупционных структур страны. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
По информации издания, после волны критики Зеленский был вынужден отступить и пообещал внести законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов. Однако ущерб его репутации как внутри Украины, так и за её пределами уже оказался ощутимым.
Авторы статьи отмечают, что ранее Зеленского воспринимали как символ демократического сопротивления, но события последней недели, по их мнению, существенно поколебали этот имидж, фактически «низвергнув его с пьедестала».
Ранее фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины дали показания против Зеленского. Речь идет о делах, связанных с бизнес-партнером главы киевского режима, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.