Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Зеленский пал с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ

Ущерб его репутации политика как внутри Украины, так и за её пределами уже оказался ощутимым.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны выразили глубокое разочарование во Владимире Зеленском в связи с его действиями, направленными против независимости антикоррупционных структур страны. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, после волны критики Зеленский был вынужден отступить и пообещал внести законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов. Однако ущерб его репутации как внутри Украины, так и за её пределами уже оказался ощутимым.

Авторы статьи отмечают, что ранее Зеленского воспринимали как символ демократического сопротивления, но события последней недели, по их мнению, существенно поколебали этот имидж, фактически «низвергнув его с пьедестала».

Ранее фигуранты уголовных дел Национального антикоррупционного бюро Украины дали показания против Зеленского. Речь идет о делах, связанных с бизнес-партнером главы киевского режима, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.