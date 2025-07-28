Дом купца Игумного в Москве, где еще с советских времен располагается посольство Франции, необходимо сделать музей, так как французы перестали быть дружественными к россиянам. С таким предложением выступила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле, русский-прерусский стиль, богатый, боярский. И там находится французское посольство. То есть они нас выгоняют отовсюду, забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству. С этого можно было бы и начать», — отметила она.
Симоньян подчеркнула, что такое положение дел у нее вызывает чувство обиды за русскую историю. Ведь особняк Игумнова хранит множество легенд. И он сам по себе является частью истории столицы.
И добавила, что первостепенными должны быть интересы россиян, а не радость французов. И предложила передать дом «какому-нибудь богатенькому Буратино», чтобы появился музей. Это, по ее мнению, будет понятным «жестиком» для французской стороны.
Ранее «МК» писал, что, по мнению Симоньян, Польша и Литва во времена монголо-татарского ига, под гнетом которого находилась Русь, подобно стервятникам и гиенам подобрали некоторые части западных русских земель.