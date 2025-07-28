Симоньян нашла способ, как убрать улыбку у французов в Москве

«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле, русский-прерусский стиль, богатый, боярский. И там находится французское посольство. То есть они нас выгоняют отовсюду, забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству. С этого можно было бы и начать», — отметила она.