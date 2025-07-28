Маргарита Симоньян, главный редактор международного информагентства «Россия сегодня», напомнила о том, что Хазарский каганат бы уничтожен из-за попытки напасть на Древнерусское государство. Об этом она заявила в рамках своего выступления в вечерне программе на телеканале «Россия 1».
«Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры… В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего», — подчеркнула Маргарита Симоньян.
Главред RT отметила, что причиной разрушения государства хазар стала их агрессия в отношении Древней Руси — действия Великого князя Киевского Святослава стали ответом на их военных поход.
Маргарита Симоньян также напомнила, что и другие страны, пытавшиеся в тот или иной исторический период нападать на Россию, обычно «плохо заканчивали».
Стоит отметить, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» продолжает свою работу, несмотря на недавнюю попытку покушения. В первой половине июля этого года стало известно, что группа радикально настроенных подростков планировала убить Маргариту Симоньян по заданию куратора из СБУ.