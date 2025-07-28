Глава МИД Австрии заявила, что Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины

— Украина хочет мира, РФ — нет. Если бы российский президент Владимир Путин был заинтересован в мире, то он бы уже начал вести переговоры о перемирии. Трамп фактически преподнес ему Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе, — высказалась она в интервью изданию Die Welt.