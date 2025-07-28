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Глава МИД Австрии заявила, что Трамп преподнес Путину на блюдечке часть Украины

Глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер раскритиковала позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер раскритиковала позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине.

— Украина хочет мира, РФ — нет. Если бы российский президент Владимир Путин был заинтересован в мире, то он бы уже начал вести переговоры о перемирии. Трамп фактически преподнес ему Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в Североатлантическом альянсе, — высказалась она в интервью изданию Die Welt.

При этом, по ее мнению, российской армии становится труднее вести боевые действия и «время работает против» России, передает РБК.

Власти Австрии планируют обсудить вступление страны в НАТО и отказ от нейтралитета из-за РФ, заявила 27 июля Беате Майнль-Райзингер. На данный момент более половины граждан в Австрии не поддерживает ее вступление в блок.

Недавно Дональд Трамп поддержал идею НАТО добиться капитуляции России в конфликте. Запад все еще придерживается определенной позиции — РФ должна полностью отказаться от всех освобожденных в период спецоперации территорий.

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