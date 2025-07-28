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Мишустин 28 июля посетит Омск с рабочей поездкой

Мишустин планирует осмотреть госпиталь для ветеранов войн.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 28 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Омск, где в числе прочего планирует осмотреть госпиталь для ветеранов войн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, уточнив программу визита.

Согласно официальному сообщению, глава кабмина посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, а также побывает в Госпитале для ветеранов, чтобы ознакомиться с текущим состоянием медицинской и образовательной инфраструктуры региона.

Кроме того, в рамках поездки запланирована встреча Мишустина с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В омских мероприятиях также примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее Мишустин заявил, что современные школы, детские сады и медицинские учреждения имеют большую важность для граждан России.

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