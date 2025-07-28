Запад мечтает устроить в России бунт: вот на кого делают ставку

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Украина и западные страны всеми силами стараются расшатать РФ изнутри, дабы устроить бунт в надежде, что пока еще нейтральные россияне примут именно их сторону. Об этом журналистка рассказала во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Сейчас Украина и все они пытаются устроить бунт у нас. Они пытаются сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — считает она.
В пример Симоньян привела ночную атаку украинских дронов на Сочи и Сириус, подчеркнув, что во время атаки БПЛА там находились и ее дети. Она подчеркнула, что эта ситуация была «очень переживательной».
«Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, БПЛА, но огромное количество, на Сочи и на Сириус? Это какие такие военные объекты в Сириусе?» — рассказывает журналистка.
По мнению главреда, таким образом Украина и страны Запада просто пытаются настроить все еще нейтральных россиян и перетянуть одеяло в свою сторону.
Как KP.RU писал ранее, Маргарита Симоньян считает, что Польша и Литва, будто гиены и стервятники, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига. А Российская империя лишь вернула свои территории.