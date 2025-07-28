«Неадекватный компромисс»: в Европе заклеймили соглашение фон дер Ляйен и Трампа по пошлинам

Соглашение по пошлинам, накануне достигнутое председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой США Дональдом Трампом, безжалостно раскритиковано германским промышленным союзом (BDI). Участники объединения назвали его «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Их слова цитирует агентство DPA.
«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», — отмечается в материале.
По словам промышленников, в настоящее время все же «удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», и это является «единственным положительным аспектом этого соглашения». Главное, подчеркнули в союзе, чтобы соглашение стало обязательным.
В BDI считают, что компаниям по обе стороны Атлантики необходимо распланировать безопасные цепочки поставок и инвестиций.
Как KP.RU писал ранее, как сообщил Дональд Трамп, накануне США и ЕС достигли договоренности о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%.