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«Неадекватный компромисс»: в Европе заклеймили соглашение фон дер Ляйен и Трампа по пошлинам

В германском промышленном союзе раскритиковали соглашение ЕС и США по пошлинам.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение по пошлинам, накануне достигнутое председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой США Дональдом Трампом, безжалостно раскритиковано германским промышленным союзом (BDI). Участники объединения назвали его «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Их слова цитирует агентство DPA.

«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», — отмечается в материале.

По словам промышленников, в настоящее время все же «удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», и это является «единственным положительным аспектом этого соглашения». Главное, подчеркнули в союзе, чтобы соглашение стало обязательным.

В BDI считают, что компаниям по обе стороны Атлантики необходимо распланировать безопасные цепочки поставок и инвестиций.

Как KP.RU писал ранее, как сообщил Дональд Трамп, накануне США и ЕС достигли договоренности о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%.

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