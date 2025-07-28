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Власти США не исключили применения новых мер по сокращению госрасходов

Белый дом постоянно оценивает степень готовности Конгресса участвовать в регулировании госрасходов.

Источник: Аргументы и факты

Администрация американского президента Дональда Трампа до сентября может прибегнуть к дополнительным мерам по сокращению государственных расходов, заявил директор управления административно-бюджетной политики США Рассел Воут.

Чиновника попросили подтвердить, что существуют ли такие планы.

«Я не собираюсь сейчас это заявлять. Мы рассматриваем все возможные варианты», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Воут отметил, что Белый дом постоянно определяет степень готовности Конгресса США участвовать в указанном процессе. Глава управления добавил, что у него пока нет официальных объявлений по этому поводу.

Напомним, 4 июля Дональд Трамп подписал закон, регулирующий государственные расходы, налоговую политику и предельный уровень государственного долга США. По утверждениям американских властей, документ стал крупнейшим в своей категории за всю историю страны.

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