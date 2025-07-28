Марин Ле Пен: Сделка ЕС и США — это фиаско и полная капитуляция Франции

Ле Пен отметила, что условия, которые ЕС получил, хуже, чем у Великобритании. Она считает это политическим провалом. Политик пояснила, что ЕК согласилась на невыгодные условия, которые Франция никогда не приняла бы. По словам Ле Пен, Парижу ежегодно придётся импортировать сотни миллиардов евро газа и оружия из Соединённых Штатов.