«На блюдечке с голубой каемочкой»: МИД Австрии осудил Трампа за отношение к Крыму

В ходе беседы с корреспондентом Die Welt, дипломат обвинила российское руководство в целенаправленном затягивании украинского кризиса. Тем не менее она также сделала и несколько противоречащее ее позиции утверждение о том, что Вооруженным силам РФ якобы с каждым днем все «сложнее» добиваться успеха в зоне боевых действий.