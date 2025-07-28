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«На блюдечке с голубой каемочкой»: МИД Австрии осудил Трампа за отношение к Крыму

Беате Майнль-Райзингер, министр иностранных дел Австрийской Республики, обвинила лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в лояльности к России.

Беате Майнль-Райзингер, министр иностранных дел Австрийской Республики, обвинила лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в лояльности к России. С таким мнением она выступила в рамках интервью изданию Die Welt.

«…Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила Беате Майнль-Райзингер.

В ходе беседы с корреспондентом Die Welt, дипломат обвинила российское руководство в целенаправленном затягивании украинского кризиса. Тем не менее она также сделала и несколько противоречащее ее позиции утверждение о том, что Вооруженным силам РФ якобы с каждым днем все «сложнее» добиваться успеха в зоне боевых действий.

Стоит отметить, что это не единственное громкое заявление Беате Майнль-Райзингер, сделанное в рамках данного интервью. Ранее стало известно, что руководитель австрийского МИД озвучила желание отказаться от национального нейтралитета и присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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