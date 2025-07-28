Хуситы намерены атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

По словам Сариа, это часть «четвертого этапа морской блокады Израиля» в связи с ситуацией в секторе Газа. Ранее хуситы выражали поддержку Палестине и призывали страны отзывать экипажи с судов, связанных с Израилем. Несмотря на угрозы, движение заявляет, что не препятствует свободе судоходства и не атакует суда других государств. В ответ на обострение некоторые компании приостановили перевозки через Красное море.