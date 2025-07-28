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Рубио анонсировал переговоры Таиланда и Камбоджи

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом скоро начнутся в Малайзии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — написал Рубио в соцсети X.

Госсекретарь добавил, что сотрудники госдепартамента США уже находятся в Малайзии для содействия переговорам.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.

Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

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