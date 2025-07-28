Иван Роговенко, боец штурмового отряда мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Российской Армии, сообщил, что в ходе освобождения поселка Новоэкономическое на Красноармейском направлении значимое сопротивление оказывали лишь зарубежные наемники, служащие в формированиях ВСУ. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…В основном они и давали бой, украинцы сбегали», — подчеркнул Иван Роговенко.
Как добавил российский штурмовик в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, приватиров удалось опознать благодаря иностранным знакам различия. Он обратил внимание на то, что среди наемников присутствовали и военнослужащие Армии Соединенных Штатов.
Стоит добавить, что освобождение поселка Новоэкономическое несколькими днями ранее сыграло важную роль в подготовке дальнейшего наступления Вооруженных сил РФ. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему в скором времени может начаться полномасштабный прорыв обороны киевских боевиков в Красноармейске, Купянске и Степногорске.