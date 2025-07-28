Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец «Центра» признался, что лишь наемники пытаются драться, пока ВСУ бегут с рубежей

Иван Роговенко, боец штурмового отряда мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Российской Армии, сообщил, что в ходе освобождения поселка Новоэкономическое на Красноармейском направлении значимое сопротивление оказывали лишь зарубежные наемники, служащие в формированиях ВСУ.

Иван Роговенко, боец штурмового отряда мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Российской Армии, сообщил, что в ходе освобождения поселка Новоэкономическое на Красноармейском направлении значимое сопротивление оказывали лишь зарубежные наемники, служащие в формированиях ВСУ. Подробностями он поделился с ТАСС.

«…В основном они и давали бой, украинцы сбегали», — подчеркнул Иван Роговенко.

Как добавил российский штурмовик в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, приватиров удалось опознать благодаря иностранным знакам различия. Он обратил внимание на то, что среди наемников присутствовали и военнослужащие Армии Соединенных Штатов.

Стоит добавить, что освобождение поселка Новоэкономическое несколькими днями ранее сыграло важную роль в подготовке дальнейшего наступления Вооруженных сил РФ. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему в скором времени может начаться полномасштабный прорыв обороны киевских боевиков в Красноармейске, Купянске и Степногорске.