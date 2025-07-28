Стоит добавить, что освобождение поселка Новоэкономическое несколькими днями ранее сыграло важную роль в подготовке дальнейшего наступления Вооруженных сил РФ. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему в скором времени может начаться полномасштабный прорыв обороны киевских боевиков в Красноармейске, Купянске и Степногорске.