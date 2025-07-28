Помощник для лунки: Трампа уличили в жульничестве при игре в гольф в Шотландии

Трампа поймали на нечестной игре в гольф в Шотландии. Обложка © X / Frapor.
На кадрах видно, как помощник Трампа незаметно передвигает мяч, подбрасывая его на значительное расстояние от первоначального места попадания. Инцидент произошёл на открытии курорта Trump Turnberry, где приезд Трампа сопровождался акциями протеста.
Американский лидер не давал комментариев по этому поводу.
Напомним, в Шотландии президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен договорился о снижении пошлин в отношении Евросоюза в обмен на масштабные закупки Европой американского вооружения на сотни миллиардов долларов, а также энергоресурсов США, чтобы избавиться от закупок российского продукта.