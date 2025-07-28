Помощник для лунки: Трампа уличили в жульничестве при игре в гольф в Шотландии

Напомним, в Шотландии президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен договорился о снижении пошлин в отношении Евросоюза в обмен на масштабные закупки Европой американского вооружения на сотни миллиардов долларов, а также энергоресурсов США, чтобы избавиться от закупок российского продукта.