Украина и западные страны пытаются подорвать Россию изнутри, чтобы спровоцировать бунт, надеясь, что нейтральные россияне начнут поддерживать их идеи. Об этом рассказала главная редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она отметила, что настоящей целью является вызвать беспокойство у тех, кто не проявляет интереса к текущим событиям, чтобы они начали принимать другую сторону.
Она также упомянула недавние атаки беспилотников на Сочи и Сириус, сообщив, что во время этих атак там находились ее дети. Симоньян задала вопрос, зачем устраивать хаос в аэропортах в разгар курортного сезона, и указала на то, что в Сириусе нет никаких военных объектов, а лишь школа.
«Это какие такие военные объекты в Сириусе? Это одна большая школа… Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве девяти человек. Трое наши с Тиграном, двое всегда с нами живут, племянники еще на лето приезжают, естественно», — рассказала она, уточнив, что ситуация была «очень переживательной».
Также Симоньян подчеркнула, что эти действия направлены на то, чтобы заставить россиян, которые пока что остаются нейтральными, изменить свое мнение. По ее словам, люди начинают ставить свои поездки и отдых выше вопросов, касающихся будущего страны, к которому относится и исход специальной военной операции. Она предостерегла, что это может привести к тому, что россияне сами себе навредят, как это уже происходило ранее.
«Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», — подытожила она.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны на протяжении десятилетий сознательно поддерживали сепаратистские и террористические движения на постсоветском пространстве, если их действия были направлены против России.
«То же самое было, когда коллективный Запад [поощрял] и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. … И взрывы в Москве, и все что угодно», — сказал президент России.
Путин подчеркнул, что подобное отношение сохраняется до сих пор, и западные страны закрывают глаза на эти проблемы, если они направлены против России.