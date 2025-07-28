«Пытаются устроить бунт»: Симоньян предупредила россиян о грязных планах Запада

Также Симоньян подчеркнула, что эти действия направлены на то, чтобы заставить россиян, которые пока что остаются нейтральными, изменить свое мнение. По ее словам, люди начинают ставить свои поездки и отдых выше вопросов, касающихся будущего страны, к которому относится и исход специальной военной операции. Она предостерегла, что это может привести к тому, что россияне сами себе навредят, как это уже происходило ранее.