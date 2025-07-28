Украина задержала парамедиков из ЮАР по обвинению в дезертирстве

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен российским военнослужащим украинский офицер Владимир Кальновский заявил о бегстве двух сослуживцев в Польшу во время прохождения курсов на полигоне во Львовской области. По словам Кальновского, военнослужащие ушли в увольнительную и сумели покинуть территорию Украины из-за нежелания участвовать в боевых действиях. Лейтенант также отметил, что украинские власти проводят мобилизацию всех подряд, невзирая на наличие у людей военного опыта. Сам Кальновский сдался в плен в районе села Малый Бурлук Харьковской области.