Симоньян отметила, что Россию выгоняют из многих мест и забирают её имущество, в то время как одно из самых красивых зданий в Москве остается в руках французского посольства с советских времен. Она подчеркнула, что это особняк — важная часть российской истории. По её мнению, создание музея в этом здании будет уместным шагом и символичным актом.