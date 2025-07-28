«Это будет жестик. Жестик вполне внятный и понятный»: Симоньян рассказала, как хочет отомстить французам

В связи с недружественными действиями Парижа Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, высказала предложение о возвращении России дома купца Игумнова в Москве, который в настоящее время занят французским посольством. Она предложила превратить это здание в музей в качестве ответной меры на действия европейской страны. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
Симоньян отметила, что Россию выгоняют из многих мест и забирают её имущество, в то время как одно из самых красивых зданий в Москве остается в руках французского посольства с советских времен. Она подчеркнула, что это особняк — важная часть российской истории. По её мнению, создание музея в этом здании будет уместным шагом и символичным актом.
«Музей надо из него сделать, и замечательно. Это будет жестик. Жестик, вполне внятный и понятный», — добавила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» о многочисленных обращениях граждан Франции в российское посольство и к министру иностранных дел. По ее словам, среди авторов писем — как обычные жители Франции, так и политологи.
«Они говорят, что им стыдно. Это — отход от свободы слова. Они видят отход от демократии», — подчеркнула Захарова.