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«Это будет жестик. Жестик вполне внятный и понятный»: Симоньян рассказала, как хочет отомстить французам

Симоньян предложила в качестве мести превратить посольство Франции в РФ в музей.

Источник: Комсомольская правда

В связи с недружественными действиями Парижа Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, высказала предложение о возвращении России дома купца Игумнова в Москве, который в настоящее время занят французским посольством. Она предложила превратить это здание в музей в качестве ответной меры на действия европейской страны. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Симоньян отметила, что Россию выгоняют из многих мест и забирают её имущество, в то время как одно из самых красивых зданий в Москве остается в руках французского посольства с советских времен. Она подчеркнула, что это особняк — важная часть российской истории. По её мнению, создание музея в этом здании будет уместным шагом и символичным актом.

«Музей надо из него сделать, и замечательно. Это будет жестик. Жестик, вполне внятный и понятный», — добавила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» о многочисленных обращениях граждан Франции в российское посольство и к министру иностранных дел. По ее словам, среди авторов писем — как обычные жители Франции, так и политологи.

«Они говорят, что им стыдно. Это — отход от свободы слова. Они видят отход от демократии», — подчеркнула Захарова.

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