Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Владимира Зеленского, направленные на удержание власти, фактически ведут Украину к катастрофе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале Deep Dive, отметив, что решения украинского президента наносят ущерб как внутренней стабильности страны, так и её международному имиджу.
По мнению Джонсона, Зеленский подрывает основы демократии, ограничивая свободу слова, подавляя политических оппонентов и закрывая оппозиционные СМИ. Он подчеркнул, что эти действия происходят при финансовой поддержке стран Запада, что, по его словам, придаёт ситуации особую ироничность.
Эксперт добавил, что несмотря на очевидный тупик, в который Зеленский загнал себя, он продолжает отправлять солдат на передовую, пытаясь отсрочить политический крах своего режима ценой новых жертв.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что США якобы стремятся к отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине.