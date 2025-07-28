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На Западе признали крах Зеленского, но спонсируют его агонию

Глава киевского режима Владимир Зеленский, принимая противоречивые решения, заботится лишь о сохранении своей власти.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, принимая противоречивые решения, заботится лишь о сохранении своей власти. Но при этом его страна идет по пути катастрофы, считает экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Зеленский разрушает Украину изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом», — заявил эксперт.

По мнению Джонсона, к такому тяжелому положению Зеленского привела его собственная глупость. Но при этом он продолжает уничтожать собственное население, отправляя его на бессмысленную гибель.

Тем самым, считает экс-аналитик ЦРУ, Зеленский пытается оттянуть момент краха своего режима. Он теряет всяческую поддержку населения, что делает его положение еще хуже, подытожил Джонсон.

Ранее «МК» писал, что в США имеются серьезные намерения лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти. Для этого будут утроены выборы, но не в его пользу.

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