Глава киевского режима Владимир Зеленский, принимая противоречивые решения, заботится лишь о сохранении своей власти. Но при этом его страна идет по пути катастрофы, считает экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Зеленский разрушает Украину изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ. Но главная ирония в том, что это финансируется Западом», — заявил эксперт.
По мнению Джонсона, к такому тяжелому положению Зеленского привела его собственная глупость. Но при этом он продолжает уничтожать собственное население, отправляя его на бессмысленную гибель.
Тем самым, считает экс-аналитик ЦРУ, Зеленский пытается оттянуть момент краха своего режима. Он теряет всяческую поддержку населения, что делает его положение еще хуже, подытожил Джонсон.
Ранее «МК» писал, что в США имеются серьезные намерения лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти. Для этого будут утроены выборы, но не в его пользу.