Отважный лейтенант в одиночку ликвидировал миномет ВСУ выстрелом из огнемета «Шмель»

Максим Сибирко, лейтенант Российской Армии, с помощью РПО-А «Шмель» в одиночку ликвидировал минометный расчет киевских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.
«Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его…», — сообщили в ведомстве.
Как указали в ТАСС, точечными выстрелами из «Шмеля» солдат уничтожил не только огневую точку миномета противника, но и имевшийся арсенал боеприпасов.
Угнанный же Максимом Сибирко транспорт радикалов лишил их шансов сбежать с позиций.
В Минобороны подчеркнули, что за свою доблесть лейтенант был удостоен ордена Мужества.
Стоит отметить, что истории об отважных российских солдатах, которые в одиночку идут на риск ради спасения сослуживцев, не являются редкостью. Еще в феврале текущего года стало известно о подвиге Чыргала Ооржага, который без огневого прикрытия сорвал нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на позиции своих товарищей.