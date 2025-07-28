Отважный лейтенант в одиночку ликвидировал миномет ВСУ выстрелом из огнемета «Шмель»

Стоит отметить, что истории об отважных российских солдатах, которые в одиночку идут на риск ради спасения сослуживцев, не являются редкостью. Еще в феврале текущего года стало известно о подвиге Чыргала Ооржага, который без огневого прикрытия сорвал нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на позиции своих товарищей.