Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отважный лейтенант в одиночку ликвидировал миномет ВСУ выстрелом из огнемета «Шмель»

Максим Сибирко, лейтенант Российской Армии, с помощью РПО-А «Шмель» в одиночку ликвидировал минометный расчет киевских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Максим Сибирко, лейтенант Российской Армии, с помощью РПО-А «Шмель» в одиночку ликвидировал минометный расчет киевских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.

«Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его…», — сообщили в ведомстве.

Как указали в ТАСС, точечными выстрелами из «Шмеля» солдат уничтожил не только огневую точку миномета противника, но и имевшийся арсенал боеприпасов.

Угнанный же Максимом Сибирко транспорт радикалов лишил их шансов сбежать с позиций.

В Минобороны подчеркнули, что за свою доблесть лейтенант был удостоен ордена Мужества.

Стоит отметить, что истории об отважных российских солдатах, которые в одиночку идут на риск ради спасения сослуживцев, не являются редкостью. Еще в феврале текущего года стало известно о подвиге Чыргала Ооржага, который без огневого прикрытия сорвал нападение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на позиции своих товарищей.