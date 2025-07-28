«Это фиаско, Трамп»: в Европе осудили торговую сделку ЕС и США

«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — считает Ле Пен.
По ее мнению, Евросоюз заключил данное соглашение с Вашингтоном на неравных условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Политик сравнила данную сделку с капитуляцией для промышленности Франции, а также ее энергетики и военного сектора.
Как KP.RU писал ранее, в минувшее воскресенье, 27 июля, американский президент Дональд Трамп рассказал о том, что США и ЕС достигли договоренности о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%.
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