В результате массированной атаки по Ленобласти есть погибшие и раненные: подробности

В Ленинградской области в пожаре, который возник в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата, погиб мужчина. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, еще три человека пострадали.
По данным Министерства обороны РФ на воскресенье, 27 июля, в период с 06:25 до 09:40 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 51 дрон ВСУ, который был направлен на территорию Ленинградской области.
«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Ранее, как информировал губернатор, в результате падения обломков беспилотника в Ломоносовском районе также пострадала женщина. Помимо нее за медицинской помощью обратились двое молодых людей. Врачи зафиксировали у пострадавших ушибы и порезы от осколков.
По словам Дрозденко, семье погибшего, а также пострадавшим в результате падения вражеских осколков БПЛА будет оказана помощь.
«В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы. Благодарю военных за ратный труд и защиту ленинградского неба», — подчеркнул глава региона.
В минувшее воскресенье в период с 05:40 до 18:00 по московскому времени российские силы ПВО ликвидировали 72 дрона ВСУ над территориями Ленинградской, Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областей, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
Как KP.RU писал ранее, российские военнослужащие из Ленинградской области отражали попытку атаки вражеских БПЛА именно в тот день, когда президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
В День военно-морского флота России, который отмечался в 2025 году в последнее воскресенье июля, Верховный главнокомандующий поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович».