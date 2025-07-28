Во Франции назвали ЕС марионеткой Трампа из-за невыгодной сделки

Французские социалисты негативно восприняли новость о заключении сделки Евросоюза и США во время переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа. В республике назвали это соглашение позорным и ведущим к вассализации стран ЕС, заявил генсек Социалистической партии Пьер Жуве.
«Для Европы это соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили “всего лишь” 15-процентные таможенные пошлины? Ведь Урсула фон дер Ляйен пожертвовала нашими рабочими местами, производствами и окружающей средой, пообещав 600 миллиардов инвестиций в США и покупку сжиженного природного газа. ЕС (снова) подписался под тем, чтобы остаться марионеткой Трампа», — высказался в соцсети Х политик.
Договоренности между США и ЕС были достигнуты накануне. Американская сторона пообещала вместо 30-процентных пошлин оставить 15%. Взамен Евросоюз полностью должен отказаться от закупок нефти, газа и ядерного топлива у России. Теперь европейцы будут покупать СПГ у Штатов по 250 миллиардов долларов в год.
Еще один лидер французских социалистов Оливье Фор назвал эту сделку позором. И отметил, что ЕС смирился с требованиями США.
Ранее «МК» писал, что союз промышленников Германии назвали эту сделку неадекватным компромиссом и фатальным сигналом для экономик обеих сторон.