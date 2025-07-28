Во Франции назвали ЕС марионеткой Трампа из-за невыгодной сделки

«Для Европы это соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили “всего лишь” 15-процентные таможенные пошлины? Ведь Урсула фон дер Ляйен пожертвовала нашими рабочими местами, производствами и окружающей средой, пообещав 600 миллиардов инвестиций в США и покупку сжиженного природного газа. ЕС (снова) подписался под тем, чтобы остаться марионеткой Трампа», — высказался в соцсети Х политик.