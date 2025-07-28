ВСУ бессмысленно сжигает резервы под Харьковом

Украинские боевики пытаются усилить резервами харьковскую группировка в районе Мелового, чтобы попытаться сдержать наступление российской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«В Меловом противник не отступает, он ведет здесь маневренную оборону и пока пытается удержать всеми силами и средствами продвижения наших войск. Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования», — рассказал он.
По слова Марочко, командование ВСУ надеется за счет таких маневров и резервов выбить ВС России с занятых позиций. Однако, признает эксперт, все попытки противника оказываются безуспешными. Российская армия продолжает методично продвигаться вперед, резюмировал собеседник агентства.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.